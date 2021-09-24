Кизильский район оперативнее других муниципалитетов отвечает на обращения жителей в соцсетях

Рейтинг территорий по данным за две недели составил ЦУР

Центр управления регионом Челябинской области каждые две недели определяет самую оперативную территорию по ответам на обращения жителей в социальных сетях. Список возглавил Кизильский район, там на сообщения южноуральцев отвечают в среднем за полчаса, сообщили в пресс-службе ЦУР.

Например, ЦУР зафиксировал обращения от жителей дома 182 по улице Карла Маркса, которые пожаловались на отсутствие отопления. Информацию передали в администрацию города, на место выехали специалисты и перезапустили стояки, так как ранее тепло было подано в дом.

«На втором месте Верхнеуральский район. Там в среднем на ответ на обращения требуется 1 час 20 минут. Самая актуальная тема для местных жителей — ЖКХ. Одно из обращений поступило от местных жителей, которые написали, что подвал их многоквартирного дома постоянно топит нечистотами. Администрация района отреагировала быстро и направила на место бригаду рабочих. Также в мэрии заявили, что они найдут организацию, которая займется очисткой канализационных труб в доме», — сообщили в пресс-службе ЦУР Челябинской области.

В тройке лидеров оказался Карталинский район. Там один из самых частых вопросов связан с компенсационной высадкой деревьев после летних лесных пожаров. По данным ГУ лесами Челябинской области, в мае 2022 года на территории Карталинского лесхоза высадят более миллиона саженцев.

Самый неоперативный — Чесменский район. Ответ на свои обращения жителям пришлось ждать 72 часа.