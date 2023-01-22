Китайский Новый год-2023: традиции и особенности праздника

Год Водяного Кролика по восточному календарю наступает 22 января

Сегодня, 22 января, в Китае отмечают Новый год. Ежегодно дата этого праздника меняется, так как зависит от лунных циклов. Каковы особенности праздника и его традиции — читайте в материале ИА «Первое областное».

Особенности праздника

Новый год в Поднебесной отмечают целых 15 дней, поэтому праздновать его китайцы будут до 5 февраля. Система летоисчисления в Китае отличается от привычной большинству народов, и если в календарях множества стран значится 2023 год, то для китайцев наступил 4270-й год.

Кроме того, жители Поднебесной верят, что у каждого года есть свой покровитель и своя стихия. 2023 год по восточному календарю является годом Водяного Кролика — покровителя домашнего очага.

Традиции праздника

Первый день нового года китайцы отмечают шумно и весело. Они обязательно украшают свои квартиры, зовут всех своих родных и друзей и накрывают богатый стол. Обязательные «атрибуты» китайского Нового года — Дерево Света, украшенное гирляндами и фонариками, парные надписи в виде панно, выполненные из бумажных полос красного цвета, а также иероглиф «счастье», закрепленный вверх ногами над входной дверью.

Традиционном цветом праздника является красный, поэтому китайцы дарят другу другу подарки, обернутые в красную бумагу, либо деньги в красных конвертах. На улицах также можно увидеть изобилие праздничных украшений красного цвета.

Еще одна новогодняя традиция китайцев — обмен парой мандаринов. Считается, что это принесет в дом семьи финансовый достаток.

Как и в большинстве стран, в Китае на Новый год принято запускать праздничный салют. Однако для местных жителей это не просто развлечение: они считают, что громкие звуки фейерверка отгоняют злых духов, которые в это время бродят в поисках пристанища.

Кстати, Новый год в этом году 22 января отмечают не только в Китае, но и в Индонезии, Таиланде, Сингапуре, Малайзии и ряде других стран.

Китайские студенты ЮУрГУ уже отметили Новый год по восточному календарю. Как сообщили в пресс-службе университета, они устроили праздничный концерт.