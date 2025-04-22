Китайский Далянь и Челябинск станут городами-побратимами

Предварительные договоренности достигнуты на встрече губернатора Алексея Текслера с руководством города

Челябинская область и китайский город Далянь обсуждают возможности расширения сотрудничества сразу по нескольким направлениям: в сфере металлургии и станкостроения, логистике и агропромышленном секторе, в развитии гуманитарного и культурного взаимодействия. Речь об усилении взаимодействия шла на встрече южноуральского губернатора Алексея Текслера с мэром Даляня Чэнь Шаованом, сообщает пресс-служба главы региона.

Алексей Текслер подчеркнул, что двусторонние отношения России и Китая имеют дружественный и стратегический характер.

«Сотрудничество между Челябинской областью и регионами Китая тоже развивается в атмосфере дружбы и уважения. Именно Китай занимает первое место по товарообороту среди иностранных партнеров Челябинской области. На китайский рынок приходится более четверти экспорта региона, объем импорта превышает половину всех зарубежных поставок. То, что уже есть между нами, — это важный базис, основа нашего дальнейшего сотрудничества. Важно продолжать двигаться вперед и обсуждать будущие проекты», — уточнил он.

В ходе разговора Алексей Текслер обозначил заинтересованность Челябинской области в расширении сотрудничества с предприятиями Даляня в сфере металлургии и станкостроения; учитывая статус Даляня как крупного международного логистического центра, стороны обсудили перспективы оптимизации транспортных потоков между регионами, включая использование возможностей «сухих портов» Челябинской области и проекта «Челябинский шаттл»; являясь одним из ведущих агропромышленных регионов России, Южный Урал может поставлять в Далянь сельхозпродукцию.

Также стороны отметили важность развития культурно-гуманитарных связей, включая расширение обмена студентами и творческими коллективами. В настоящее время более 80 соглашений о сотрудничестве действуют между университетами Челябинской области и китайскими партнерами, в том числе Даляньским университетом иностранных языков. Алексей Текслер также отметил успешное участие челябинских брендов одежды и обуви в фестивале Russian Fashion Display в Даляне.

Помимо этого Алексей Текслер выразил заинтересованность в установлении побратимских отношений между Челябинском и Далянем. Он пригласил делегацию Даляня на Южный Урал, отметив, что визит можно совместить с участием в международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, темой которой в этом году станут российско-китайские отношения.

Чэнь Шаован в свою очередь поддержал перечень предложений российского коллеги. Мэр Даляня отметил, что в феврале этого года председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул: Китай и Россия — добрые соседи и настоящие друзья, которые разделяют и радости, и горе, поддерживают друг друга и стремятся к общему развитию.

«Под стратегическим руководством глав двух государств обмены и сотрудничество между городом Далянь и Челябинской областью достигли положительных результатов. Мы высоко оцениваем перспективы сотрудничества с Челябинской областью. Предложенные направления сотрудничества представляют собой значительный потенциал для взаимного развития. Мы готовы оказать всемерное содействие в реализации совместных проектов и готовы к активному взаимодействию для достижения конкретных результатов», — отметил он в завершение встречи.