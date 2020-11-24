Кишечную инфекцию обнаружили в одном из детсадов Челябинска

Проверку по факту эпизода проводит Роспотребнадзор.

В одном из детских садов Челябинска обнаружили кишечную инфекцию. Несколько случаев зафиксировали в учреждении № 424 на северо-западе Челябинска. Как сообщают в городских изданиях, заболело более десяти детей.



Факт кишечной инфекции в детсаду № 424 сайту «Первый областной» подтвердил один из представителей учреждения. Однако, по словам собеседника, заразилось всего трое детей, а болезнь в стены учреждения занесли сами воспитанники.

«Инфекция появилась от воспитанников, от недобросовестных родителей, у которых ребёнка вырвало, а они его привели. Родители не считают нужным общаться. Они сразу ринулись в различные инстанции и валят всё на детский сад, хотя инфекция в одной группе у трёх человек», — рассказал «Первому областному» представитель детского сада № 424.

Отметим, что сам эпизод произошёл в прошлый четверг, 19 ноября. В детсаду, по словам его представителя, уже прошла проверка Роспотребнадзора, в ходе которой было взято около 50 смывов. Сейчас в учреждении ждут заключения ведомства.