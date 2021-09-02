Кира Ионуш из Магнитогорска пошла в первый класс с братом и биологическим папой

Мужчины все еще продолжают судиться за девочку

Потерявшая маму Кира Ионуш из Магнитогорска, наконец, пошла в первый класс. А до этого девочке пришлось два года провести в подготовительной группе детского сада, так как биологический отец ребенка и ее старший брат не смогли договориться, с кем останется Кира после смерти мамы и в каком учебном заведении ей учиться. На школьной линейке побывал журналист ИА «Первое областное».

Брат Ярослав устроил Кире настоящий праздник: купил красивую форму, портфель, канцелярские принадлежности. В школу Кира отправилась с шикарным букетом. Биологический отец принес цветы поскромнее и почему-то явился на праздничную линейку в сланцах. К его приходу девочка отнеслась настороженно, так как до этого папа обещал сдать ее в интернат.

Тем не менее праздник не был испорчен — девочку захватили новые впечатления.

8 июня 2021 года Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска принял решение передать девочку биологическому отцу, так как именно он имеет приоритетное право воспитывать дочь после смерти бывшей супруги. Однако Кира почти не знает этого человека, а сам отец фактически не участвует в жизни девочки и до не давних пор вел сомнительный образ жизни. При этом брат Ярослав успешный спортсмен, трудится в МЧС и имеет только положительные характеристики. Сегодня брат продолжает судебную тяжбу за право оформить опеку на Кирой. Девочка, как и при жизни мамы, продолжает жить с Ярославом.

Вполне логично, что брат хотел записать ее на учебу по месту жительства — в школу № 1. Но пока Ярослав не является официальным представителем Киры, он не имеет законного права подавать документы в учебное заведение. Отец же девочки записал ее в школу № 3 на другом конце города, где живет сам. И только за пару дней до начала учебного года органы соцзащиты смогли усадить двух мужчин за стол переговоров. Биологический отец согласился, что попробует наладить контакт с ребенком. Но согласие на учебу дочери в первой школе не дал, девочку зачислили в первый класс по настоянию органов соцзащиты. Это стало возможно, так как официально на время судебных тяжб Кира находится на попечении соцзащиты. Также чиновники помогли девочке сделать необходимые для школы прививки — отец опять-таки отказался помогать в этом вопросе. Сама же Кира боится отца, так как слышала его угрозы отдать дочь в интернат, если суд решит передать ее Ярославу.

А сегодня у девочки еще один праздник. Кире исполнилось восемь лет.

Вскоре Челябинский областной суд должен назначить судебное заседание по апелляции Ярослава. Брат надеется ограничить отца в правах и оформить опеку над Кирой.