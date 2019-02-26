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/ Кипяток, заполнивший подвал многоэтажного дома, не убирали две недели

Кипяток, заполнивший подвал многоэтажного дома, не убирали две недели

Виновные в аварии могут понести уголовную ответственности.
сегодня в 12:19
  |  Общество

Жители дома по улице Доватора в Челябинске несколько недель обитали в доме, в подвале которого стояла горячая вода. Из-за этого в квартирах на первом этаже вздулся пол, стали отклеиваться обои, на стенах появился грибок и плесень. Температура, которая стоит в квартирах, просто непригодна для жизни — 52 градуса. Здоровье проживающих в доме подорвано, особенно страдают маленькие дети.

У нас ребенок два дня подышал этими подвальными испарениями и попал на операцию. Дышать тяжело стало. Вчера только домой из больницы привез. И то не домой, а в гостях пока живет. — отмечает житель дома Евгений Жаворонков.

Старшему поколению эта ситуация доставляет не меньше проблем.

Мне приходится выходить ночью на улицу, чтобы подышать воздухом, потому что дома парилка, и ведь какие это вредные, ядовитые испарения, да ещё и с ужасным запахом канализации. — жалуется пенсионерка-инвалид Мария Карпухина.

Помочь жителям дома не могли больше двух недель: во всех инстанциях им отвечали, что труба, из которой бьет вода, не в их ведении. Устранять проблему начали только после обращения жильцов к депутату Госдумы Владимиру Бурматову. Перед приездом парламентария воду пытались убрать, но спрятать последствия, оставшиеся в квартирах, разумеется, не смогли.

Фактически из-за бездействия управляющей компании в непригодном состоянии находятся все квартиры первого этажа. При том, что дом хороший, крепкий, в квартирах такой уровень сырости, что жить и даже просто находиться здесь невозможно, это сказывается на здоровье жильцов. Ситуация настолько критическая — вплоть до уголовных перспектив для виновных. Мы сейчас направляем обращения и в прокуратуру, и в жилищную инспекцию, и в Роспотребнадзор, для того чтобы провести актирование всех нарушений. — подчеркнул депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурматов.

Теперь за домом закреплен юрист, который поможет жильцам защитить интересы и добиться от коммунальщиков возмещения ущерба, в том числе и за вред, нанесенный здоровью.

Владимир Бурматов занимается контролем коммунальной сферы по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. После его вмешательства большинству коммунальных проблем находят быстрое и эффективное решение.

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