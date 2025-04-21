Киоски, снесенные у вокзала в Челябинске, располагались там незаконно

Четыре павильона были совмещены с остановочным комплексом

На этой неделе закончился демонтаж торговых киосков у памятника «Сказ об Урале» напротив железнодорожного вокзала. Почему город избавился от этих торговых точек и построят ли что-то на этом месте, Первому областному информагентству рассказали в пресс-службе администрации города.

«Торгово-остановочные комплексы Doner kebab и „Кебаб Кинг“ на Привокзальной площади были размещены незаконно. Собственник демонтировал их по решению Арбитражного суда Челябинской области», — заявили в пресс-службе.

Сейчас участок, где размещались павильоны, передан комитету дорожного хозяйства Челябинска для эксплуатации сквера у памятника «Сказ об Урале».

Ранее власти города привели в порядок сам памятник. Скульптуру очистили от грязи и пыли, восстановили облицовку и швы между гранитными блоками.