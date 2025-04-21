На этой неделе закончился демонтаж торговых киосков у памятника «Сказ об Урале» напротив железнодорожного вокзала. Почему город избавился от этих торговых точек и построят ли что-то на этом месте, Первому областному информагентству рассказали в пресс-службе администрации города.
«Торгово-остановочные комплексы Doner kebab и „Кебаб Кинг“ на Привокзальной площади были размещены незаконно. Собственник демонтировал их по решению Арбитражного суда Челябинской области», — заявили в пресс-службе.
Сейчас участок, где размещались павильоны, передан комитету дорожного хозяйства Челябинска для эксплуатации сквера у памятника «Сказ об Урале».
Ранее власти города привели в порядок сам памятник. Скульптуру очистили от грязи и пыли, восстановили облицовку и швы между гранитными блоками.