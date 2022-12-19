Фестиваль «Таганайские музы» проводится в Златоусте уже восемь лет. В рамках фестиваля проходят творческие встречи, мастер-классы, курсы повышения квалификации для руководителей студий. Также участники выполняют практические задания — снимают фильмы и путешествуют по Уралу.
«Благодаря фестивалю удается приобщить молодое поколение к экранному творчеству, выявить и поощрить ярких, талантливых авторов», — замечают в Минобре.
Напомним, организаторы премии «Больших перемен» — Росмолодежь и Российское движение детей и молодежи.
Дипломом финалиста премии «Больших перемен» также отмечены проект многопрофильного лицея № 148 из Челябинска «Чудеса случаются!», в рамках которого дети ставят инклюзивные спектакли с участием ровесников-инвалидов.