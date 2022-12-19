Кинопроект из Златоуста получил всероссийскую премию «Больших перемен»

Награду южноуральцам вручил телеведущий Эрнест Мацкявичюс

Проект из Златоуста — Международный фестиваль кино и телевидения «Таганайские музы» — получил всероссийскую премию «Больших перемен». Церемония награждения прошла в Москве накануне, 18 декабря. Награду южноуральцам вручал журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Фестиваль «Таганайские музы» проводится в Златоусте уже восемь лет. В рамках фестиваля проходят творческие встречи, мастер-классы, курсы повышения квалификации для руководителей студий. Также участники выполняют практические задания — снимают фильмы и путешествуют по Уралу.

«Благодаря фестивалю удается приобщить молодое поколение к экранному творчеству, выявить и поощрить ярких, талантливых авторов»,

— замечают в Минобре.

Напомним, организаторы премии «Больших перемен» — Росмолодежь и Российское движение детей и молодежи.Дипломом финалиста премии «Больших перемен» также отмечены проект многопрофильного лицея № 148 из Челябинска «Чудеса случаются!», в рамках которого дети ставят инклюзивные спектакли с участием ровесников-инвалидов.