Кинолог Дарья Усачева: «Собаки — гораздо лучшие дрессировщики, чем люди»

В День кинолога ИА «Первое областное» разбиралось, как хозяевам четвероногих найти общий язык со своими питомцами

Люди и собаки живут бок о бок уже более 15 тысяч лет, но в обществе все еще хватает заблуждений и стереотипов относительно этих домашних питомцев. Чтобы узнать все тонкости общения человека и собаки, ИА «Первое областное» обратилось к челябинскому кинологу Дарье Усачевой. Владелица пяти собак разных пород, она вот уже 15 лет учит братьев наших меньших разным трюкам, а заодно помогает другим, менее опытным, собаководам найти общий язык с их питомцами.





Собаки — эталонные эмпаты

По словам Дарьи, главное открытие, которое она сделала за время работы кинологом: собаки — очень эмоционально отзывчивые существа. Отсюда первое и главное правило взаимодействия с лучшим другом человека: как ты к нему относишься, такое отношение и получишь в ответ.

«Прежде чем начинать воспитывать и дрессировать собаку, нужно выстроить доверительные отношения с животным», — уверена Дарья.





Собаки не понимают слов, но безошибочно читают интонацию голоса и язык тела.

«Почему собакам часто легче найти общий язык с детьми, чем со взрослыми? Потому что дети честные и искренние. Если ребенок злится, он скажет всему миру об этом. Если радуется — окружающие тоже об этом узнают. Взрослые же люди привыкли контролировать свои эмоции», — отмечает Дарья.

Собаки очень чуткие эмпаты. Мы можем обмануть окружающих и сказать, когда нам плохо: «Да все хорошо». С собакой такое не прокатит. Она знает нас изнутри, порой даже лучше нас самих. Так что с собакой придется быть честным. И быть готовым к тому, что собака станет твоим зеркалом, в котором окружающие увидят тебя самого.





Собака — гораздо лучший дрессировщик, чем человек

Часто можно услышать, что собаке нужно показать, кто в доме хозяин, иначе она возомнит себя вожаком. На самом деле собака не воспринимает человека как существо одного с ней вида. А стало быть, и отношений доминирования между ними быть не может, как в волчьей или собачьей стае. Однако, если пустить дело на самотек, человек очень быстро и незаметно для себя может стать объектом собачьих манипуляций.

«Собаки — гораздо лучшие дрессировщики, чем люди. Они быстрее нас учатся нами манипулировать и получать желаемое им поведение. Поэтому в отношениях с собакой важно выстроить четкие границы дозволенного. Собака понимает либо „да“, либо „нет“. Никакой неопределенности, „может быть“ или „не знаю“. Если что-то можно, то мы это поощряем. Если нельзя — пресекаем. И в случае необходимости жестко. За определенной чертой наша добрая дрессировка заканчивается и следует разумное наказание. Иначе собака быстро поймет, что из хозяина можно вить веревки, и тогда еще вопрос, кто кого дрессирует», — подчеркивает Дарья.





Самая умная собака — не самый лучший выбор

Мода нередко служит плохую службу многим замечательным породам собак. Через это в свое время прошли далматинцы и золотистые ретриверы. Теперь настала очередь бордер-колли. Эти похожие на дворняжек веселые лохматики и правда крайне умны. У Дарьи Усачевой два бордер-колли, и наблюдать за разными трюками в их исполнении — одно удовольствие. Неудивительно, что многие люди, купившись на интеллект этих собак, часто останавливают на них свой выбор. А потом оба, и человек и собака, страдают.

«Люди не задумываются, что ум бордер-колли надо чем-то занимать, иначе собака сама себе придумает занятие, и скорее всего оно вам не понравиться. Она будет драть обои и диваны, гоняться за бегунами и велосипедистами, хватать их за пятки. Ведь изначально это собака-пастух, у которой в крови — целыми часами управлять стадом и собирать разбегающихся овец», — напоминает Дарья.





Поэтому, выбирая породу собаки, нужно в первую очередь выяснить, для чего ее выводили. И выбирать под стать себе, соизмеряя с эмоциональным фоном и уровнем активности в семье.

А ведь есть и такие породы собак, которые вообще не особо расположены к взаимодействию с человеком. Например, популярные хаски. Это сильные и выносливые бегуны, хорошо ориентирующиеся на местности. Но в качестве компаньонов они совершенно не годятся.

«Радует, что сейчас люди стали более осознанно подходить к выбору породы собак, часто звонят и консультируются на этот счет», — отмечает Дарья.





В плохом поведении собаки всегда виноват хозяин

С животными — как и с людьми: чему научили, то и получили. Не научили — тогда нечего и требовать.

Есть миф, что до определенного возраста собаку не нужно воспитывать. Причем культивируют его сами же заводчики. Мол, до 8 месяцев — никакой дрессировки.

«Чаще всего именно это и становится причиной проблем с поведением у собак во взрослом возрасте. Поэтому воспитание собаки должно начинаться с момента появления щенка в доме. Мы сразу начинаем потихоньку встраивать свои правила в его жизнь. Общий подход к взаимодействию с собакой — любовь к животному и взаимопонимание. Если нет доброго настроя, то ничего хорошего не выйдет», — считает дрессировщик.

Что касается взрослой собаки, то скорректировать ее поведение сложно, но при помощи хорошего специалиста — можно. Главное — помнить, что у собаки нет кнопки, нажав на которую, кинолог заставит работать собаку как положено. Основные усилия придется приложить именно хозяину.

«В школе можно получить определенные знания, дальше их нужно нарабатывать и нарабатывать. А люди зачастую ждут чуда, что кинолог за одно занятие превратит хулигана в мегапослушную собачку», — отмечает Дарья Усачева.

Бывает, что эффект заметен сразу. Но чаще всего нужно потратить хотя бы месяц, чтобы увидеть перемены в поведении собаки.