Ким Чен Ыну подарили богатырский меч, изготовленный в Златоусте

Южноуральские мастера работали над ним полгода

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Во время официального визита в Россию глава Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын получил в подарок богатырский меч, изготовленный мастерами из Златоуста. Об этом ИА «Первое областное» рассказал директор оружейной фабрики «Златоуст» Олег Трубин.

«Богатырский меч изготовлен по спецзаказу силовых структур. Это авторская ручная работа. Меч выполнен по образцу XVIII века. Он инкрустирован ювелирными камнями и ценными породами дерева, а также украшен миниатюрами из русских былин, что говорит о мощи нашей страны», — говорит Олег Трубин.





По словам оружейника, над созданием меча в Златоусте трудились полгода. Цену подарка директор фабрики не раскрывает.

Напомним, оружейная фабрика «Златоуст» является официальным поставщиком подарков для высшего состава Минобороны РФ. В начале лета южноуральские оружейники также изготовили восточную саблю и шахматы, которые Владимир Путин подарил бывшему главе Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.