Киев сорвал эвакуацию иностранцев из Мариуполя

Представители ООН и Красного креста отказались помочь России в вывозе иностранных граждан

Ночью 3 апреля на территории Украины был открыт гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, проведение гуманитарной операции возможно только при полном содействии киевских властей. Однако Украина не согласовала гуманитарный коридор, а националисты вели интенсивный обстрел по всем направлениям.

Решение помочь эвакуации иностранцев, находящихся в заложниках у оставшихся националистов в Мариуполе, было принято президентом РФ Владимиром Путиным по просьбе президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана. Об открытии коридоров для эвакуации заранее были оповещены представители ООН, международного комитета Красного Креста, турецкой и украинской стороны

Однако, как сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, ООН не стала участвовать в эвакуации граждан по гуманитарному коридору Мариуполь — Запорожье, сославшись на неготовность организации, а представители международного комитета Красного Креста оказались неспособны помочь в подготовке к эвакуации населения из Мариуполя.

Кроме того, Украина не только не согласовала ни одного гуманитарного коридора, но и не выполнила свои обязательства по открытию такого коридора из Мариуполя. Во время эвакуации граждан националисты интенсивно обстреливали гуманитарный коридор.

Тем не менее, за сутки из ДНР, ЛНР и нескольких районов Украины эвакуированы в Россию 14 168 человек. Также к отправке на Украину подготовлено более 22,5 тонны продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.