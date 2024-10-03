Киалимское водохранилище в Карабашском городском округе вновь заполнят водой

Первый этап работы по восстановлению дамбы завершится до конца осени

Киалимское водохранилище неподалеку от Карабаша, где летом из-за ливней разрушилась плотина, заполнят водой до конца года. Об этом в соцсетях рассказал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко.

Сейчас рабочие отсыпают дорогу к месту прорыва, до 30 ноября здесь появится временная перемычка перед насыпной дамбой. Следующим этапом станет обследование прорыва старого сооружения, после чего специалисты будут принимать решение — нужен капитальный ремонт или реконструкция дамбы.



«В этом году у нас первостепенная задача — заполнение водохранилища до уровня, который позволит возобновить полноценное водоснабжение города», — подчеркнул мэр Карабаша Станислав Афанасенко.

К концу осени на водохранилище планируют возвести временное сооружение, которое позволит обеспечивать подачу воды в близлежащие населенные пункты.