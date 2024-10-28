«Хватило времени и до суда все осознать»: осужденный в Челябинске закладчик рассказывает о неотвратимости наказания и раскаянии

Парень предупреждает сверстников о том, что связь с наркобизнесом не стоит свободы

Отбой и подъем по расписанию, отсутствие любящей семьи рядом и выбора — как жить и что делать — так теперь проходят дни 18-летнего Владимира С. Парень отбывает наказание в хозяйственном отряде СИЗО № 3 в Челябинске. В октябре прошлого года его поймали с поличным и осудили за распространение наркотиков. Владимир поделился с ИА «Первое областное» своей историей.

«Когда меня поймали, мне было еще 17. Подзаработать предложили друзья. Мне и раньше писали в мессенджерах о закладках, легких деньгах, я всегда отказывался. Как-то раз друг предложил встретиться. И пришел не один. Ребята предложили прогуляться по городу. Увидел, что раскидывают свертки. Тогда не участвовал, просто наблюдал. И почему-то подумал, что им ничего не угрожает и можно было бы попробовать и самому», — рассказывает Владимир.





Друг передал ему контакты кураторов, парень списался в мессенджере с ними и получил инструкции.

«Закладки делал раз или два раза в неделю. Ранним утром, пока город еще спит. Сначала забирал товар из большого тайника, там уже все расфасовано было. Я уже раскладывал по городу. Тридцать штук в день, перед занятиями в колледже успевал», — поделился осужденный.





Учился Владимир на программиста, и учился хорошо, мечтал и сейчас еще мечтает заниматься web-разработками и web-дизайном. Парень успел поработать закладчиком два месяца. Попался стандартно, почти как все — показался подозрительным сотрудникам полиции и был задержан в лесу.

«Проверили, посмотрели телефон. По перепискам все понятно было. Доставили в отделение, возбудили уголовное дело, отпустили под подписку. Знаете, мне уже задержания хватило, хватило времени до суда все осознать. Что зло это, что нельзя с наркотиками связываться. Но деньги немного затуманили разум, мания какая-то. Говорил себе: „Вот еще чуть-чуть подкоплю и перестану“. Хотел съехать от родителей, вступить во взрослую жизнь. Вот и вступил», — продолжил юноша.





Оказавшись в хозяйственном отряде, Володя много разговаривал с психологом исправительного учреждения, с воспитателями. Это помогло упорядочить мысли, смириться с тем, что жизнь здесь, какая бы она ни была невольная, продолжается.

«Конечно, я боялся наказания и вообще криминального мира. Я был так, казалось, далек от него. Люди здесь разные, специфические. С воспитателями чувствуешь себя защищенным, чувствуешь, что ты не один. Родители навещают, сестренка младшая. Не скажу, что они меня ругали. Нет. Смирились тоже, поняли. Когда выйду отсюда, хочу продолжить учебу, можно в течение пяти лет восстановиться», — сказал Владимир.

Осужденный работает каждый день — делает уборку там, где моются заключенные, стирает. Смена начинается с 8 утра и продолжается до полудня, затем двухчасовой перерыв — проходит обед и лекции, и снова работать до 18:00.

«По четвергам приходит имам, по вторникам — батюшка. Я верующий, окончил воскресную школу. Нравится, что праздники у нас проходят насыщенно, готовим номера. Я учу и рассказываю стихи, кто-то на гитаре и пианино умеет играть. По выходным волейбол, фильмы можно посмотреть, есть библиотека. Здесь можно жить, но со свободой не сравнится. Берегите ее», — произнес Владимир.





В коридорах блока тихо, на окнах решетки, за окном высокий забор с колючей проволокой и каркающие вороны. На стене надпись: «Единственная ошибка — не исправлять своих прошлых ошибок». А на исправление время у нашего героя еще есть. Впереди 3,5 года.