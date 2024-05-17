Художница из Челябинска создала стикеры с изображением Златоуста

Наклейки выполнены в стиле гравюры

Южноуральский иллюстратор и автор книг Татьяна Макурова разработала стикерпак с достопримечательностями Златоуста. Своим творчеством художница поделилась в соцсетях.

Стикеры выполнены в стилистике черно-белой гравюры, с которой обычно ассоциируется город. Из достопримечательностей на лист наклеек попали арт-объекты, представители фауны, и металлургический завод.

«Хотелось сделать так, чтобы все сюжеты были связаны фоном. Получилась как бы прогулка по городу — на входе стела с крылатым конем, дальше парк Бажова с персонажами. На севере, над городом (наверху композиции) — его величество Таганай», — рассказала Татьяна Макурова.

Иллюстратор назвала стикерпак одной из самых вдохновляющих работ за последнее время. Напомним, ранее Татьяна подготовила уникальные тактильные стикеры со шрифтом Брайля.