Художники приступили к росписи кафедрального собора в Челябинске

Уже к Пасхе здесь могут провести первое богослужение

Строительство кафедрального Христорождественского собора в Челябинске вышло на финишную прямую: художники-живописцы приступили к росписи нижнего храма. Если все будет складываться удачно, то внутренние работы завершат к Пасхе и в нижнем храме пройдет первое богослужение. Журналисты ИА «Первое областное» побывали на месте и своими глазами увидели, как идут работы.





Расписывать нижний храм начали с алтаря. После того, как храм освятят, эта часть будет закрыта от глаз прихожан богатым иконостасом. Заходить в алтарь смогут только священнослужители, но пока здесь работают мастера, алтарь решили показать журналистам.

На сводах и потолке алтаря уже видны картины из Библии. Часть из них пишут красками, часть выкладывают мозаикой. Получается ярко, красиво и празднично.

«Храм расписывают по православным канонам. Все очень традиционно для нашего восприятия. По сути, это Евангелие в красках. Человек видит на сводах и потолке Священное Писание. Но сюжеты подобраны с необыкновенным вкусом. И, несмотря на объемы предстоящих работ, роспись идет вручную — в этом и заключается уникальность», — говорит секретарь Челябинской епархии протоирей Игорь Шестаков.









В храме работает интернациональная команда. Художники-живописцы и художники по мозаике приехали из Москвы, Макеевки и из Минска. Сейчас их 11 человек, а после Рождества будет 15. Выпускник Московской духовной академии иконописец Георгий Гошадзе родом из Грузии. Сейчас он расписывает потолок — изображает Софию и добродетели.

«Перед работой мы обычно молимся, во время работы тоже — так получается лучше. Мы ездим по разным городам и странам. В Челябинске работа идет легко. Здесь все отлично», — замечает Георгий.





Работы по росписи и убранству нижнего храма планируют завершить к Пасхе, то есть к началу мая 2024 года. Нижний храм освятят в честь святого равноапостольного князя Владимира и проведут первое богослужение.

По словам отца Игоря Шестакова, нижний храм может вместить до 900 прихожан, его будут использовать для крещения и церковных соборов. Кроме того, здесь оборудуют музейное крыло для проведения выставок.

Помимо нижнего храма, в Христорождественском кафедральном соборе Челябинска будут еще три алтаря — в честь Рождества Христова, в честь святого архистратига Михаила и в честь Собора челябинских святых. Срок окончания работ в этих храмах в Епархии назвать не берутся.

«Мы стараемся изо всех сил, но надо понимать: строительство такого большого храма не терпит ни спешки, ни суеты. Это огромные масштабные работы. Мы очень надеемся, что они будут выполнены хотя бы в течение ближайших двух лет», — говорит отец Игорь Шестаков.









Оформление внешнего вида храма, по словам священнослужителя, уже закончено практически на 100 процентов. Осталось выполнить небольшие сезонные работы.

«Внешний вид зрелищен и очень эффектен. Люди любят собор и, я вижу, выкладывают его фото в социальные сети. Меня радует, что на внешних фронтонах мы изобразили челябинских святых. Это очень важно и знаково», — добавляет Игорь Шестаков.

Освящение всего собора, замечают в епархии, можно будет провести только после того, как закончатся абсолютно все работы по строительству, росписи и убранству здания.