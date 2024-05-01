Художник-постановщик из Челябинска рассказала об изнанке киносъемок

Девушка работает над сериалом с Полиной Гагариной и Ильей Любимовым

Кристина Сатина, родом из столицы Южного Урала, после окончания ВГИКА живет в Москве. В качестве художника-постановщика она работала над фильмами, которые участвовали в программах Каннского кинофестиваля. В этом году выходит сериал «Красные линии» с Полиной Гагариной и Ильей Любимовым. «За картинку» в громком проекте отвечала Кристина. Журналисту медиахолдинга «Первый областной» девушка рассказала, как создается большое кино.

Кристина окончила Челябинское художественное училище по специальности «художник театра». Она часто бывает в родном городе, приезжает к родителям, папа Кристины — театральный режиссер и мама — критик. В прошлом году в Челябинке прошла первая персональная выставка Кристины Сатиной.

Девушка признается: профессия художника-постановщика ответственна.

«Обсудив с режиссером и оператором технические возможности, а также главный посыл фильма, художник постановщик продумывает его концепт: по цвету и гармонии. Все картинки, что вы видите в кино, созданы художником-постановщиком совместно с его коллегами, отвечающими за костюмы и реквизит», — рассказывает Кристина Сатина.

На съемочной площадке режиссер — это мозг процесса, оператор — глаза, а художник-постановщик — руки. Во время съемок он сидит рядом с режиссером и смотрит за картинкой в целом.

«Чтобы в кадре не было лишнего, например, отражений, мусора не по сценарию, кабеля или бума (длинный микрофон на удочке), посторонних людей, предметов, а весь реквизит стоял согласно задумке. Так же следит, чтоб никто не разрушил то, что уже построили: не утащил плед, не выпил, не сел на декорацию или не съел декор», — улыбается художник —постановщик.

Кристина Сатина рассказывает, что простых съемок у киношников не бывает: каждая похожа на маленький апокалипсис, поэтому постоянно нужно принимать неординарные решения.

Например, на ровном месте создать помойку, а мусорные баки заполнить так, чтобы не пахло.

Из-за съемок вне сезона, летом снимают зиму и наоборот, художники вынуждены зимой расчищать снег и посыпать его землей, а летом создавать иней и сыпать искусственный снег.

«Даже если это съемка в студии в прямом эфире, тоже что-то все время происходит. Так один раз прорвало трубу и пришлось просидеть весь эфир под столом, вытирая воду», — вспоминает Кристина, в ее послужном списке есть и работа на телевидении.

Кристина Сатина — более 10 лет в киноиндустрии, но признается, что российское кино практически не смотрит, но за коллегами по цеху следит.

«У нас есть очень красивые фильмы, например, «Орда» 2011 года, декорации в фильме «Чебурашка». В сериале «Король и шут» мне понравилась именно концепция художника—постановщика, и то, как сработали художники по костюмам. Из будущих проектов жду фильм про октябрьскую революцию, недавно вышел очень красивый «Евгений Онегин»,

— говорит Кристина.