Хрупкие цветы: как в южноуральской «запретке» помогают особенным детям встать на ноги

История реабилитационного центра, открытого по инициативе родителей

Жизнь в закрытом городе неизбежно отличается от того, что происходит «на большой земле». В решении типичных проблем здесь порой приходится искать нестандартные подходы с поправкой на пропускной режим. Особенно это касается семей, которые волею судьбы столкнулись с тяжелыми детскими диагнозами. Но если есть задача, то найдутся и ресурсы. Именно так произошло в Снежинске Челябинской области, где родители семей с особенными детьми основали центр помощи.

«Бумеранг Добра» появился в Снежинске 9 лет назад. Семья Анны Широковой, узнав об «особенном» диагнозе своего ребенка, объединилась с другими горожанами — а их оказалось в городе немало. Стало понятно, что пора проявить инициативу и создать такую организацию, которая помогла бы детям и их родителям получать необходимую помощь прямо в Снежинске.





Сообща начали действовать шаг за шагом. Начали работать с соответствующими службами и ведомствами, попробовали направлять заявки на различные гранты — и успешно! «Бумеранг Добра» не раз побеждал президентских и губернаторских конкурсах. Стараниями активистов центр получал субсидии по линии Министерства соцотношений, Центра занятости населения. В копилке достижений — семь побед в конкурсе социально значимых проектов Госкорпорации «Росатом». Немалый вклад в общее дело внесли неравнодушные снежинцы. Помогали, кто чем может: рублем, стройматериалами, рабочей силой...





На полученные средства закупали специальное оборудование, создавали программы реабилитации. Теперь «Бумеранг Добра» располагается на четырех площадках в разных частях Снежинска. Это центр комплексной реабилитации, инклюзивный семейный комплекс «БАНИфаций», коворкинг-центр «Территория равных возможностей» и благотворительный магазин на базе снежинского Женсовета.

Руководитель центра Анна Широкова признается: в маленьком городе, да еще и закрытом, родителям с особенными детьми приходится быть всеми по чуть-чуть.

«Дети очень разные, и мы должны охватить коррекционную работу, спортивные направления, поддержать родителей, которым тоже нужно вовремя позаботиться о себе. У нас есть профессиональные дефектологи, логопеды, психологи, сотрудничаем с городской школой плавания и конным клубом „Невада“ в Озерске. Дефицит кадров, конечно, имеется, но нередко наши родители сами меняют род деятельности, чтобы помогать и своим детям, и подопечным центра», — уточняет собеседница.





Сегодня центр посещают 150 особенных детей. Каждый из них привык общаться по-своему: кто-то жестами, кто-то спонтанными звуками или коротенькими фразами. Но это и не важно, ведь в «Бумеранге Добра» поймут и помогут. Самым младшим подопечным нет и года. Самые старшие по возрасту уже вышли из категории «ребенок», но по своей сути все еще остаются детьми. К примеру, Александре 38 лет, и такие дети, как она, для образовательной системы много лет назад были невидимками. Девочка не ходила в школу. С открытием «Бумеранга Добра» она оказалась в кругу тех, кто ее всегда поддержит, у нее появилась возможность в меру своих сил развивать навыки и знакомиться с окружающим миром.





Цент помощи в Снежинске оказался настолько нужным, что здесь проходят реабилитацию семьи из других близлежащих территорий. Маленькой Лизе семь лет, и почти три года из них она вместе с мамой Ириной приезжает в «Бумеранг Добра» из Каслей. Девочка понемногу привыкает к различным тренажерам. Ей очень нравится роллятор: на специальных ходунках с роликовыми коньками Лиза учится держать равновесие, чувствовать свое тело, укрепляет мышцы. Подобные упражнения особенно полезны для «неходящих» ребятишек.

«По возможности, стараемся приезжать сюда 3-4 раза в неделю. Дочке тут нравится, она порой даже расстраивается, если мы не едем в „Бумеранг Добра“», — делится мама девочки Ирина.





Дети растут, хотят быть более самостоятельными и устроенными в жизни. В ответ на этот запрос активисты «Бумеранга Добра» задумались над расширением профориентационной работы. Два с половиной года назад, в ковидную пандемию, взялись за новую амбициозную идею — создать инклюзивные мастерские. В коворкинг-центре, который решили назвать «Территория равных возможностей», запланировали открыть мастерские столярного, швейного, типографского дела, инклюзивную кухню, а также другие полезные пространства, где молодежь могла бы получать новые профессиональные навыки. Готовые изделия можно продавать на благотворительных ярмарках и в интернет-магазинах.

Городская администрация выделила под коворкинг-центр помещение бывшего швейного цеха УПК. Здание было построено в 1964 году и явно требовало ремонта. Планы казались авантюрными!





«Когда руководитель центра в первый раз меня сюда привела, здесь не было полов, частично не было потолка. Знаю, что семьи, которые входят в сообщество „Бумеранга Добра“, многое сделали своими руками. Большой вклад внесли неравнодушные снежинцы. В Челябинске есть немало организаций, которые работают в аналогичном направлении. Но такой масштабной и комплексной работы в рамках одной территории, как в Снежинске, наверное, пока не делает никто», — рассказал генеральный директор Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала Михаил Комиссаров.





Совместными усилиями с «народной стройкой» справились. Обучаться в коворкинг-центре смогут не только «особенные» ребята, но и дети со всего города. Организаторы планируют проводить много инклюзивных семинаров, мастер-классов, практикумов.

Открытие коворкинг-центра «Территория равных возможностей» прошло, как и положено, с гостями, концертом и праздничным тортом. Поздравить снежинцев приехала общественный деятель, руководитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

«Замечательно, что дети смогут превратить свои навыки в профессию, получать за это свои первые деньги, жить и развиваться. „Бумеранг Добра“ — это одно из крупнейших НКО Снежинска, которое помогает и другим некоммерческим организациям в нашем округе и продолжает развиваться. В добрый путь!» — поддержала «бумеранговцев» Ирина Текслер.





Теперь перед центром стоят новые вызовы, в том числе, получить государственную поддержку. Ведь особенных детей становится все больше.

«Наше направление системное, мы не можем зависеть от того, выиграем грант или нет. Важна поддержка на уровне государства; как вариант — вхождение нас в реестр поставщиков социальных услуг. Самое главное для нас — сохранить то, что есть, и быть уверенными, что через 2-3 года наша история не закончится. Так что мы движемся в этом направлении», — поясняет Анна Широкова.

Еще одна мечта семей из «Бумеранга Добра» — объединить четыре площадки и создать большой центр. Планы масштабные и порой кажутся нереализуемыми. Но у каждой семьи есть, как минимум, одна особенная причина, которая помогает двигаться дальше. И ради нее мамы и папы готовы сворачивать новые горы.