Христиане встречают Великую пятницу — самый скорбный день Страстной недели

Рассказываем о традициях и запретах

Сегодня, 18 апреля, православные христиане встречают Великую пятницу — пятый и самый скорбный день Страстной недели. Верующие вспоминают последние мгновения земной жизни Христа и его мучительную смерть на кресте. Как нужно провести этот день и что запрещено — в материале ИА «Первое областное».

События Великой пятницы

Этот день для Иисуса Христа начался с ночного допроса у первосвященника Каиафы. Над Спасителем открыто издевались и нещадно избивали его. Затем Христа отправили на допрос к Понтию Пилату. Разбираться с абсурдными обвинениями, которые предъявляли Спасителю первосвященники, ему не хотелось. И, узнав, что он из Галилеи, Пилат отправил его к Ироду — галилейскому правителю. Тот же, поиздевавшись над тем, кто называл себя Сыном Божьим, отправил его обратно к Понтию Пилату.

«Префект предпринял несколько попыток отпустить Иисуса, но к тому времени первосвященники успели подговорить народ. Собравшаяся у резиденции Пилата толпа скандировала: „Распни его, распни!“», — сообщает православное издание «Фома».

Пилату ничего не оставалось делать, как предать Христа мучительной смерти.

Кажется, против Спасителя действовали абсолютно все. И даже конвоиры, ведя его к месту казни, приказали Христу самому нести крест для распятия и надели ему на голову терновый венец. После последовала страшная и мучительная казнь — так казнили только преступников. Провисев пригвожденным несколько часов, Христос воскликнул: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» После этого он умер.

Богослужения

Утром в храмах читают Царские часы, во время которых верующие вспоминают моменты суда над Христом. Днем православные собираются на службу, чтобы оплакать умершего Спасителя. Во время этой службы выносят на престол плащаницу — икону, на которой изображен почивший Христос. В конце службы плащаницу выносят на середину храма, и верующие падают ниц перед ней. Вечером совершается утреня с чином погребения плащаницы.

Запреты

День распятия Христа — один из самых строгих за весь Великий пост. Верующим предписывается полный отказ от пищи и даже воды до тех пор, пока на службе не вынесут плащаницу. Делается это в третьем часу дня. После предписано сухоядение.

В Великую пятницу лучше отложить все свои дела и сосредоточиться на духовном. Под запретом всевозможные развлечения: застолья, вечеринки, свадьбы. Не приветствуется и мирская суета.

По народным традициям в Великую пятницу запрещено работать в саду или огороде, прибираться. Также нельзя принимать душ или ванну, делать маникюр, педикюр, стричься.