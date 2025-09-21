Хранители лесов Челябинской области отмечают профессиональный праздник

Дню работников леса уже почти 70 лет

Сегодня, 21 сентября, в России свой профессиональный праздник отмечают работники леса и лесоперерабатывающей промышленности. Именно они хранят и защищают бесценный экологический и экономический ресурс, вносят огромный вклад в реализацию госпрограмм по сохранению и возобновлению лесов, а также проводят важную просветительскую работу, подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Обязанность каждого человека — сохранять леса, вы же посвятили этому делу всю жизнь. Высоко ценю профессионализм, ответственность, самоотдачу работников и ветеранов лесной отрасли»,— сказал глава региона.

В праздничный день Алексей Текслер пожелал всем работникам леса новых успехов в этой благородной деятельности.

День работников леса был установлен еще в 1966 году. В 1980-м его вновь документально закрепили и постановили отмечать в третье воскресенье сентября. В этот день чествуют тех, кто защищает леса от пожаров, браконьеров и вредителей, проводит колоссальную работу по восстановлению лесов. Ведь лес — это уникальный ресурс, который не только является легкими нашей планеты, но и кормит, одевает, лечит.

Кстати, в Челябинской области леса занимают почти 2,9 миллиона гектаров, а это более 30% территории нашего региона.