Храмы Южного Урала встретили Рождество без аншлага

Большинство православных наблюдали за ночным богослужением на сайте 1obl.ru

В ночь с 6 на 7 января в православных храмах Челябинской области традиционно прошли рождественские службы. В Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска Божественную литургию совершил сам митрополит Григорий. Однако на этот раз число допущенных на службы верующих было серьезно ограничено.



Главный собор Челябинской епархии к празднику Рождества Христова украсили светящимися елями, из хвойных ветвей сделали обрамление для икон. Во дворе собора по традиции был установлен вертеп, напоминающий о Вифлеемской пещере, где родился Иисус Христос. Прихожане, которым не хватило места в храмах, могли посмотреть прямую трансляцию службы из кафедрального собора на сайте 1obl.ru.

Днем 6 января владыка Григорий обратился к православным южноуральцам с посланием. В рождественскую ночь перед причастием его зачитал в Свято-Симеоновском соборе иерей Андрей Григорьев.

«Сегодня, когда весь мир переживает испытания и скорбные события, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, этот призыв Божий особенно важен. Мы должны укрепляться в вере и терпении, являть пример сострадания и заботиться о тех, кто нуждается в поддержке. Во всех храмах нашей Челябинской митрополии за каждой Божественной литургией возносятся молитвы Господу Богу о скорейшем окончании вредоносного поветрия», — цитирует послание пресс-служба Челябинской епархии.

Напомним, руководство православной церкви ранее распространяло сообщение: в связи с эпидемиологической обстановкой доступ в храмы будет ограничен. По сообщениям участников службы, за соблюдением социальной дистанции в церквях Челябинска в сочельник даже наблюдали сотрудники городской администрации. Руководство митрополии постаралось принять все меры, чтобы не допустить вспышки коронавирусной инфекции, как это произошло в 2020 году на Пасху: тогда после праздничной службы заболели несколько священников, журналистов и операторов, работавших на прямой трансляции, прихожане.