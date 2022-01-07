Храмы Челябинской области в Рождество посетили около 7500 человек

Празднование прошло без происшествий

В Челябинской области богослужения в Рождество посетили около 7500 человек. Накануне бойцы мобильных отрядов особого назначения «Атом», «Воин», «Таганай» и «Сталь» проверили безопасность около 20 храмов. Празднование прошло без происшествий, сообщает сегодня, 7 января, пресс-служба региональной Росгвардии.

«Сотрудники инженерно-досмотровых групп с кинологами обследовали храмы Челябинска, Магнитогорска и Златоуста на предмет выявления посторонних предметов, потенциально представляющих опасность общественной безопасности», — уточнили в ведомстве.

Нарушений общественного порядка не было допущено.

Добавим, что в ночь с 6 на 7 января все желающие могли посмотреть интернет-трансляцию архиерейского богослужения из Свято-Симеоновского кафедрального собора.

