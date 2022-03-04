Храмы Челябинска начали собирать гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса

РПЦ открыла горячую линию для желающих помочь вынужденным переселенцам

Два храма Челябинска объявили сбор вещей и продуктов для беженцев из Донбасса, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

Центр сбора гуманитарной помощи открыли в Свято-Георгиевском храме на улице Жукова, 30А, в Металлургическом районе Челябинска.

Также гуманитарную помощь для вынужденных переселенцев собирает Свято-Симеоновский кафедральный собор на улице Кыштымская, 32.

«В качестве гуманитарной помощи принимаются продукты длительного хранения и средства личной гигиены», — замечают в Епархии.

По благословению правящего архиерея социальный отдел Челябинской епархии организовал горячую линию по вопросам помощи беженцам: 8-351-225-47-80, 8-902-610-40-29. Звонки принимаются с 10:00 до 18:00.

Кроме того, православные могут перечислить на счет епархии деньги для переселенцев. Реквизиты указаны на сайте Челябинской метрополии.

Челябинская область уже приняла первых беженцев из Донбасса.