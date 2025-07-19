Храм в Чебаркульском районе включили в реестр объектов культурного наследия

Он пережил закрытия и разрушения

Храм трех святителей московских Петра, Алексея и Ионы в селе Медведево стал объектом культурного наследия муниципального значения. Долгое время он играл значимую роль в духовной и культурной жизни прихожан и жителей села, пережил закрытия и разрушения и теперь снова принимает верующих, отметили в госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Разрешение на строительство церкви просили казаки в 1881 году. В 1893-м здание с колокольней освятили, вскоре начали принимать прихожан. Два года спустя в храме открыли приходское попечительство: священник Николай Малышев после службы рассказывал о христианстве в двух школах казачьего ведомства.

«В течение XX века храм пережил периоды закрытия и разрушения, особенно в годы гонений на церковь. Второе открытие храма состоялось на Пасху 1947 года, но он снова был закрыт в 1961-м, и освящен заново только в 2000-м»,— рассказали в госкомитете.

Архитектура храма характеризуется осевой композицией, которая включает колокольню, основной четверик и алтарную апсиду. Арочные окна, наличники, карнизы — все это показывает, что здание было сооружено в конце XIX века. Особую роль в формировании силуэта здания играет колокольня.