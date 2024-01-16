Храм Святой Великомученицы Варвары освятят в Пласте к Пасхе

Здесь буду молиться о горняках и людях других опасных профессий

Во время рабочей поездки в Пласт 16 января губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел, как идет роспись нового храма, который строится в честь Святой Великомученицы Варвары.

Пластовский храм возводят на личные деньги президента группы компаний «Южуралзолото» Константина Струкова с 2019 года. Высота храма вместе с колокольней-звонницей достигает 67 метров.

«Это один из самых высоких храмов в Челябинской области. Он уже стал архитектурной доминантой Пласта. Уверен, что освящение храма и начало его постоянной работы стане знаковым событием для жителей Пласта и не только для них», — заметил Алексей Текслер.

В настоящее время основные этапы строительства завершены, идет укладка напольного покрытия, ведется роспись стел лестничных маршей и цокольного этажа. Храм сможет вместить 500 прихожан.

Храм носит имя Святой Великомученицы Варвары, которая считается покровительницей людей, имеющих опасную профессию. На стенах храма перечислены имена горняков, погибших в забоях Пласта при добыче золота.

Храм обещают освятить и открыть уже к Пасхе.