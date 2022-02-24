Храм под Челябинском начал проводить богослужения для слепых

Ощутить атмосферу богослужения незрячим людям помогает профессиональный тифлокомментатор

В Свято-Троицком храме села Долгодеревенского начали проводить богослужения для незрячих людей. Тифлокомментатор помогает слепым южноуральцам освоиться в храме и объясняет суть происходящего на литургии, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

«На обычные службы незрячие приходят редко. Без разъяснений тифлокомментатора им сложно осмыслить глубину и значение православного богослужения, представить себе красоту храма, узнать, как выглядит та или иная икона. При этом интерес к православной вере у слепых и слабовидящих довольно силен», — замечают в епархии.

Первыми незрячими гостями храма стали жители поселка Шагол и двух деревень из Сосновского района — Саккулово и Прохорово. Внутри храма незрячих сопровождал сертифицированный тифлокомментатор, который объяснял, что происходит на богослужении. После службы настоятель храма протоирей Георгий Артарьян пригласил гостей в трапезную на чай и беседу.





В будущем храм надеется приобрести специальное оборудование для углубленного тифлокомментирования. Оно позволит незрячим людям более глубоко погрузиться в атмосферу богослужения.