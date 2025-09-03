Хозяйки: шарлотка из уральских яблок пышнее и кислее

Сезон сбора урожая в Челябинской области в самом разгаре

В редакции информагентства «Первое областное» по утрам происходит раздача урожая: кто-то из коллег приносит помидоры и излишки огурцов со своих участков, кто-то кабачки (куда без них!) и, конечно, яблоки. Последние вместе с грушами мы отведали уже во всех видах и формах: даже пастилой. Когда от дегустации начинается оскомина, редакционные хозяюшки ступают на более сложный путь по спасению урожая — готовят шарлотку. Общими усилиями и вкусовыми наблюдениями наша редакция пришла к выводу: из уральских наливных выпечка пышнее и вкуснее.

Если у вас такие же сложности с реализацией урожая, как и у нас, — делимся чудесным рецептом приготовления шарлотки от нашего редактора Анны Махниной.







Штук 10—12 яблок сорта «Уральское наливное» помыть.

Взбить 4 яйца со стаканом сахара. Добавить треть пачки сливочного масла, измельчить кусочек. Без масла вполне можно обойтись, но мы так любим, поэтому я добавляю его или большую столовую ложку густой деревенской сметаны.

Всыпать 1,5 стакана муки, туда разрыхлителя 1 ч/л и 0,5 ч/л соды погасить в уксусе. Это придает пышности тесту, хотя многие готовят без соды. Все соединить и размешать.

Форму застелить пергаментом. Положить часть теста, выложить кусочки яблок и сверху полить оставшимся тестом. Дать постоять минут 15.

Выпекать 25—35 минут при температуре 130 градусов. Лучше с конвекцией, если она есть. Готовность можно проверять деревянной шпажкой или просто спичкой.

Готовую шарлотку посыпать сахарной пудрой. И — вуаля! Готовьте на ужин с удовольствием и угощайте свою семью.