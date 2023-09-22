Хозяйка лисиц посоветовала южноуральцам не заводить диких зверей в доме

Большую часть своего времени и средств придется тратить на их содержание

Жалость к братьям нашим меньшим — хорошее качество человека. Но иногда желание помочь животному и приютить его к себе может обернуться неприятными последствиями. Особенно это касается зверей, которые живут в природе, но по каким-то причинам выходят к человеку. Официально документы запрещают содержать диких животных у себя дома, в том числе безобидных на первый взгляд лис. Жительница Миасса Елена Плюснина содержит у себя этих красавиц, но закон не нарушает, да и ее лисички никогда в природе не жили. О сложностях в уходе за этими хищными животными она рассказала журналистам медиахолдинга «Первый областной».





Постановление федерального правительства за номером 795 запрещает содержать дома диких животных. В большом списке зверей значатся знакомые всем волки, медведи, рыси и лисицы. Но лисички Елены стали домашними до принятия этого акта. Рыжую Лялю взяли из закрывающегося контактного зоопарка, она полностью ручная. А чернобурая Эра выкуплена с фермы, где разводят лис ради меха. Если Ляля общительная и ласковая и ей интересны все, то Эра признает только одного человека — дочку Елены. С ней она чувствует себя на равных, а незнакомцев сторонится и к себе не подпустит.





Привередливы лисы и в еде: то, что не успели съесть, приходится выбрасывать, а их рацион должен быть очень разнообразным. Постоянного внимания требует и состояние их здоровья.





«Одна ест только вареное, готовое, а вторая — только сырое. Угадать, что из сырого она сегодня будет есть, практически невозможно. Наблюдаемся мы два раза в год. Один раз ставят прививки такие же, как и собакам. Глистогоны даем раз в три месяца, даже при содержании в доме, потому что едят сырое мясо. Бывает, что делаем УЗИ или просто осматриваем, например, зубы», — рассказывает хозяйка лисиц.

Содержатся лисы дома, но в хорошую погоду их выгуливают или же переносят в вольер. Благодаря такой пристальной заботе, лис ждет долгая жизнь. В дикой же природе лисы живут не больше двух-трех лет, а в неволе они будут содержаться 20 лет. Как утверждает хозяйка Эры и Ляли, дело это очень трудное.





«Вы всегда будете пахнуть. От вас всегда будет запах зоопарка, что бы вы ни делали. У вас всегда будут испорченные вещи. Может быть, есть плюс, но он только в том, что у вас раз в полгода будет новый диван. Примерно 80% своего времени нужно посвящать этим животным», — отмечает Елена.

По ее мнению, брать в дом диких зверей точно не стоит, но настоящая проблема в том, когда прирученных животных выбрасывают из дома, потому что хозяевам содержать «недиванное» животное становится невмоготу. На воле они точно погибнут. Главный принцип в отношениях с животными давно четко сформулирован в повести «Маленький принц»: «Мы в ответе за тех, кого приручили».