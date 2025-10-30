Хозяйка кусачего корги выплатила моральный вред пятилетнему ребенку

Собака, гулявшая без поводка, укусила за лицо малыша, скатившегося с горки

Жительница Южноуральска выплатила 55 тысяч рублей в пользу ребенка, пострадавшего от нападения ее собаки, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

Инцидент произошел в январе 2025 года в поселке Рощино Южноуральска на детской площадке собака породы корги, находившаяся без поводка и ошейника, укусила за лицо пятилетнего ребенка, когда малолетний скатился с горки. Ребенку потребовалось длительное лечение, включая курс уколов против бешенства.

По иску прокурора Южноуральский городской суд взыскал с хозяйки собаки в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в сумме 55 тысяч рублей.

В настоящее время денежные средства взысканы с ответчика и перечислены на счет матери пострадавшего.