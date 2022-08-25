Хозяин отказался платить за перелет собаки и бросил ее в челябинском аэропорту

С тех пор пес живет в терминале

В аэропорту им. Курчатова уже месяц живет собака, оставленная одним из пассажиров. Как рассказывают сотрудники челябинского аэропорта, хозяин привез пса в терминал, но когда узнал стоимость перевозки животного, отказался платить и улетел в Махачкалу. Собака осталась в терминале.



«Рассказывали, что хозяин пришел с клеткой. Но он просто положил ее в багаж и улетел», — рассказывает пресс-секретарь аэропорта Елена Светлова.

Каждый день пес гуляет по залу. Подходит к стойке регистрации на рейс, крутится среди пассажиров и катается на эскалаторе. Сотрудники аэропорта не знают его клички, каждый зовет на свой лад: Барбосом, Хатико, Муськой.

«Из ресторана девушки выносят ему сосиски и кормят на улице. Сотрудники из службы авиационной безопасности угощают своими обедами. Он добрый, спокойный, никого не трогает. Возможно, старенький уже», — рассказывает Елена Светлова.

Сначала собаку пытались выпроводить из терминала, так как пассажиры на нее жаловались. Но пес всегда возвращался, и в итоге охранники махнули на него рукой.

«В чистую зону пес не заходит, на аэродром не выбегает. Только на первом и втором этаже крутится, что с ним сделаешь», — рассуждают в аэропорту.

Сотрудники замечают, что это далеко не первый случай, когда животных оставляют в терминале на произвол судьбы. Вот и теперь Барбос каждую ночь встречает пассажиров в зоне прилета, надеясь, что хозяин за ним вернется.