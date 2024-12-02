«Хотела быть солдатом спецназа»: челябинка рассказала, как живет с ДЦП

Журналист «Первого областного» встретился с Дарьей Ткачевой в центре иппотерат

Жительница Челябинска Дарья Ткачева трудится в юридической компании, занимается борьбой, конным спортом. Жизнь дала ей особенные условия для старта, с детства Даша решает обычные жизненные вопросы, преодолевая при этом проявления церебрального паралича.

Дарье 36 лет, она замужем, работает делопроизводителем в фирме «Витакон». После работы девушка практически превращается в супергероя. Свободное время расписано по минутам: тренировки айкидо, занятия верховой ездой, подготовка к соревнованиям.

Все успевать молодой женщине помогает муж. Сегодня он привез Дарью в Центр иппотерапии «Добрая лошадка». Мы знакомимся, пока всаднику седлают коня.





«У меня была мечта. В детском саду спрашивали детей, кем они хотят быть. Девочки отвечали: снежинкой, принцессой. Я говорила: „Солдатом спецназа!“», — вспоминает Даша Ткачева.

Куклам она предпочитала машинки, пистолеты, рогатки. Из друзей были в основном мальчики. Айкидо начала заниматься в школе, чтобы уметь себя защитить.

Даша училась в школе-интернате № 4 для детей с ДЦП. Были ли связаны ли школьные обиды с особенностями здоровья? Вряд ли. Обычные взаимоотношения между детьми, когда порой могут обозвать, забрать вещи, унести куда-нибудь и выбросить. Но девочка не собиралась терпеть такие выходки. Как только в школе появились занятия боевыми искусствами, сразу туда записалась.





«Мой первый тренер, Елисеев Евгений Вадимович, организовал секцию для детей с ДЦП, он айкидо адаптировал именно под ребят с особенностями. Мама поначалу боялась, что я покалечусь. Потом поняла, что ничего страшного не случится. Мне это помогло, я стала увереннее в себе, научилась себя защищать», — рассказывает девушка.

К семейной жизни Даша оказалась вполне подготовленной. Распределение обязанностей в семье партнерские: кто приехал раньше с работы, тот и готовит ужин. Сидеть перед телевизором после работы — скучно. Надо двигаться, что-то делать, везде успевать.

Боевой настрой Даши удивляет и заряжает энергией. Откуда он взялся?

«За это большое спасибо и низкий поклон моей маме. Она никогда не говорила, что я инвалид или какая-то не такая. Наоборот, всегда воспитывала меня, как здорового человека. Я и по дому ей помогала, ходила в магазины, готовила еду, когда она была на работе. У нас принято так: иди, делай, если не получается, делай еще раз», — рассказывает девушка.

Дарье претит, когда инвалидам отводят роль беспомощных.

«Я считаю, что на самом деле мы не инвалиды. Мы люди, как говорят тренеры, с безграничными возможностями. Из-за того, что у нас есть какой-то физический недостаток, у нас больше стремления к жизни, больше желания чего-то достигнуть, куда-то продвинуться, что-то изучить», — уверена девушка.

На соревнованиях по конному спорту она видела разных спортсменов. Были случаи, когда выступали всадники без рук и без ног. Даша замечала, что порой они ездят лучше, чем люди, у которых две руки и две ноги. У них больше желания научиться ездить, чем у здорового всадника.





«Нам приходится постоянно что-то преодолевать. То нога не слушается тебя, то рука, то ты равновесие теряешь. Ты это преодолеваешь и становишься сильнее. А когда сидишь дома и ждешь чуда... Его не будет, серьезно!», — говорит Дарья.

Она не понимает родителей, которые не дают детям с ДЦП самостоятельности, потому что «они же не могут». Потом дети привыкают, расслабляются и уже не в силах обходиться без помощи других людей.

«Если он хочет попробовать, допустим, прибрать дом, пусть он сделает это. Пусть криво, пусть чуть-чуть воду разольет. Но зато он сделает это сам. Не надо за него делать, потому что в дальнейшем, когда вырастет, такому человеку будет очень тяжело», — считает девушка.

Она охотно участвует в соревнованиях и по айкидо, и в конном спорте. Боевые искусства помогают поддерживать физическую форму. А она нужна, чтобы крепко держаться в седле. С командой «Доброй лошадки» Даша ездит на городские и региональные состязания. Выступали в Миассе, Озерске, Челябинске, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи. Кстати, в Сочи девушка взяла призовые места. На всероссийские соревнования пока поехать не может, так как еще не освоила галоп.





К лошадям у Даши отношение особенное. Девушка заметила, что эти животные тонко чувствуют настроение человека. И у каждой свой характер. Только когда есть доверие между скакуном и всадником, получится пара.

Пока мы беседуем, в «Доброй лошадке» идут занятия. Для детей с ДЦП проводят иппотерапию. Животные помогают в реабилитации детей с разными диагнозами. Даша рассказывает, что езда на лошади расслабляет мышцы, успокаивает, снимает головные боли. По наблюдениям девушки, человек начинает лучше двигаться, у него появляется желание общаться, поднимается настроение.

Несмотря на то, что Даша сильная, порой она чувствует, что окружающая среда мало приспособлена для инвалидов. Особенно это замечают колясочники.

«Надеюсь, что со временем Челябинск станет удобнее для людей с ограниченными возможностями», — говорит Дарья Ткачева.