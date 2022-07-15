«Хор Турецкого» остановит движение транспорта в Челябинске в День металлурга

Проезд автомобилей по улице Тимирязева перекроют в связи с концертом

Продюсер и шоумен Михаил Турецкий вместе со своими вокальными коллективами поздравит челябинцев в День металлурга. Концерт состоится 16 июля на Театральной площади. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.



Арт-группы «Хор Турецкого» и SOPRANO порадуют жителей города в Советском районе. Концерт пройдет благодаря правительству области, администрации города и партии «Единая Россия».

Концерт начнется в 19:00 с выступления победителей «Студенческой весны — 2022».

Послушать «Хор Турецкого» совершенно бесплатно может каждый челябинец и гость города.

С 17:00 и до конца мероприятия будет ограничено перемещение для автомобилей по улице Тимирязева в районе Театральной площади.

Автор: Влада Михеева