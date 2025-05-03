Хор из 300 медиков исполнил песню ко Дню Победы в Магнитогорске

В преддверии праздника горбольница №2 реализовала уникальный проект

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Врачи и медсестры городской больницы № 2 Магнитогорска, а также студенты исполнили легендарную песню «От героев былых времен» у монумента «Тыл — Фронту» в преддверии Дня Победы. Сотрудники медучреждения реализовали уникальный проект к 9 Мая и Году Защитника Отечества, участие в котором приняли более 300 человек, сообщили в пресс-службе ГБ № 2.

В преддверии праздника сотрудники горбольницы создали киноэтюд, который раскрывает преемственность подвига не только в боях, но и госпиталях. Авторы фильма использовали исторические кадры времен Великой Отечественной войны, современные истории участников СВО и врачей, которые делают все возможное и невозможное, чтобы спасти героев.

Кульминацией мини-фильма стала акция у монумента «Тыл — Фронту»: более 300 медиков исполнили песню «От героев былых времен» при поддержке живого оркестра Магнитогорского концертного объединения. Акция символизирует единство поколений, подчеркнули в больнице.

«Мы хотели напомнить, что герои навечно среди нас. Подвиг не забывается, он передается из поколения в поколение»,— сказала главврач больницы Юлия Хрусталева.

Завершается киноэтюд трогательными словами из цитаты Константина Симонова.