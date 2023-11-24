Холодный и пасмурный день ожидается в Челябинской области

Местами пройдет слабый снег

Сегодня, 24 ноября, в Челябинской области температура воздуха составит около −15 градусов. Местами пройдет небольшой снег. В целом день будет хмурым. Ветер ожидается слабым, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Утро в Челябинске выдастся холодным: столбики термометров покажут около −16°C. Днем температура установится в пределах от −10 до −12°C. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер юго-западного направления от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы синоптики прогнозируют около −16°C, в отдельных районах ниже. Днем обещают −10...−15°C, в низинах температура опустится до −18°C. День будет пасмурным, местами пройдет небольшой снег. Возможны туман, гололед и изморозь. Ветер западный, юго-западный 4—9 метров в секунду.