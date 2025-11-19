Холодный атмосферный фронт понизит температуру в Челябинской области 20 ноября

Местами подморозит до −1 градуса

Как и обещали синоптики, погода на этой неделе в Челябинской области неустойчивая. В четверг, 20 ноября, после аномального тепла местами температура упадет до отрицательных значений. При этом на юге сохранится теплая погода. Небольшие осадки в виде дождя и снега ожидаются преимущественно в первой половине дня. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью будет от −1 до +1. Возможен мокрый снег, дождь. Днем — 2—4 градуса выше нуля. Облачно с прояснениями, слабые осадки. Ветер северо-западный, 4—9 метров в секунду.

На юге Челябинской области будет дождливо и тепло: ночью около +3 градусов, днем — до +8. На севере и ночная, и дневная температура ожидается отрицательной: до −6 и −1 соответственно. Небольшой снег. На остальной территории в ночь на четверг будет около нуля градусов, днем — до +4. Также небольшие осадки. Ветер умеренный преимущественно северо-западного направления.