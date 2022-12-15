Холодную и солнечную погоду прогнозируют на Южном Урале

Синоптики обещают слабый ветер

Сегодня, 15 декабря, в Челябинской области прогнозируют преимущественно солнечную погоду без осадков. Столбики термометров покажут до −13°C, при этом в низинах будет значительно холоднее, сообщают в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в утренние часы будет около −20°C, днем температура воздуха установится в пределах от −11 до −13°C. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, южный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня синоптики также прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Утром столбики термометров покажут около −17°C, местами ниже. Днем температура поднимется до минус 8—13 градусов, в низинах обещают холоднее — до −20°C. Ветер южного направления от 3 до 8 метров в секунду.