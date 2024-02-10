Холодную и солнечную погоду обещают челябинцам 10 февраля

Местами в регионе сохранится порывистый ветер

Сегодня, 10 февраля, в Челябинске прогнозируют преимущественно солнечную погоду, местами ожидается небольшой снег. День будет холодным: температура опустится до −17 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Утром столбики термометров в Челябинске покажут около −19°C, днем от −13 до −15°C. Ветер западный 5—10 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков.

В Челябинской области в утренние часы ожидается около −16°C, местами значительно ниже. Днем отметка на градуснике будет варьироваться от −12 до −17°C. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер западного направления от 5 до 10 метров в секунду, локально порывы могут достигать 14 метров в секунду.