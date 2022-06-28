Холодную и дождливую погоду прогнозируют на Южном Урале

Столбики термометров покажут всего +15 градусов

Сегодня, 28 июня, в Челябинской области ожидается пасмурная и ветреная погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, местами пройдут небольшие дожди.

В Челябинске этим утром столбики термометров покажут около +12°C, днем потеплеет, но незначительно: температура воздуха составит +15°C. Ожидается облачная погода с прояснением, временами возможен слабый дождь. Ветер юго-западный с переходом на северный от 6 до 11 метров в секунду, днем порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Сегодня в Челябинской области пройдут кратковременные дожди. В утренние часы прогнозируют около +12°C, днем термометры приблизятся к отметке +15°C, на юге области будет теплее — воздух прогреется до +22°C. Ветер юго-западный с переходом на северный от 6 до 11 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.