Холодно и ветрено будет в Челябинской области 11 февраля

День при этом выдастся солнечным

Сегодня, 11 февраля, жителям Челябинской области обещают солнечную, но холодную погоду: градусники покажут около −15. Ветер ожидается сильным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет около −14…−16°C и преимущественно солнечно. Ветер западный, 6 метров в секунду.

В Магнитогорске — ясно и −12°C.

В Верхнем Уфалее сегодня −17°C и переменная облачность. Ветер западный, около 5 метров в секунду.

В Троицке столбики термометров зафиксируются на −14°C. День выдастся безоблачным.

В Бредах и Карталах также ясно и около −15°C. Ветер западный, 7 метров в секунду.

В Нязепетровске температура достигнет −16°C.

В целом температура в регионе составит от −13 до −18°C. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ветер западный, 5—10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.