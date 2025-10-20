Холодно и снежно будет в горах Челябинской области 20 октября

На юге тем временем потеплеет до +11

Контрастная температура воздуха ожидается сегодня, 20 октября, в Челябинской области. В горнозаводской зоне будет всего +2°С и снег, на юге потеплеет до +11°С, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Градусники в Челябинске покажут +9°С. Хмуро, но без осадков и сильного ветра.

В Магнитогорске будет преимущественно солнечно и тепло: дневной прогрев составит +10°С.

В Миассе ожидается около +7°С и пасмурно.

В Златоусте утром пройдет дождь со снегом. Столбики термометров зафиксируются на +5°С. Ветер западный, слабый.

В Бредах — облачно и +11°С.

В Верхнем Уфалее воздух прогреется до +4°С. Облачно с прояснениями. Ветер западный, около 3 метров в секунду.

В Снежинске сегодня солнечно. Потеплеет до +5°С. Ветер западного направления, слабый.

В Усть-Катаве небольшой дождь должен закончиться в первой половине дня. Градусники покажут 8°С со знаком плюс. Ветер юго-западный, слабый.

В целом по области будет плюс 2—11°С. Осадки в виде дождя и снега ожидаются преимущественно в первой половине дня. Утром локально туман. Ветер западного направления, от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.