Контрастная температура воздуха ожидается сегодня, 20 октября, в Челябинской области. В горнозаводской зоне будет всего +2°С и снег, на юге потеплеет до +11°С, сообщили в областном Гидрометеоцентре.
Градусники в Челябинске покажут +9°С. Хмуро, но без осадков и сильного ветра.
В Магнитогорске будет преимущественно солнечно и тепло: дневной прогрев составит +10°С.
В Миассе ожидается около +7°С и пасмурно.
В Златоусте утром пройдет дождь со снегом. Столбики термометров зафиксируются на +5°С. Ветер западный, слабый.
В Бредах — облачно и +11°С.
В Верхнем Уфалее воздух прогреется до +4°С. Облачно с прояснениями. Ветер западный, около 3 метров в секунду.
В Снежинске сегодня солнечно. Потеплеет до +5°С. Ветер западного направления, слабый.
В Усть-Катаве небольшой дождь должен закончиться в первой половине дня. Градусники покажут 8°С со знаком плюс. Ветер юго-западный, слабый.
В целом по области будет плюс 2—11°С. Осадки в виде дождя и снега ожидаются преимущественно в первой половине дня. Утром локально туман. Ветер западного направления, от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.