Холодная погода задержится в Челябинской области до конца недели

Синоптики рассказали, с чем связаны морозные ночи в отдельных районах региона

Потепления в ближайшие несколько дней в Челябинской области не ожидается. Как рассказали журналисту ИА «Первое областное» в областном Гидрометеоцентре, до конца недели ночью ожидается холодная погода — столбики термометров будут опускаться ниже −20 градусов, днем будет сохраняться умеренная температура на уровне −11 градусов.

«Мы находимся под влиянием юго-западной периферии сибирского антициклона, поэтому при прояснении наблюдаются низкие температуры воздуха. В ближайшие четыре дня такая погода сохранится: ночная температура в Челябинске будет варьироваться от −17 до −23, по области местами ниже, днем в среднем от −7 до −11 градусов»,— рассказали синоптики.

Небольшое потепление, по предварительным данным, вернется в Челябинскую область в начале следующей недели.

Минувшей ночью в некоторых районах региона температура воздуха опускалась до −28°C. Днем синоптики обещают минус 6—11 градусов, при этом в низинах будет холоднее до −16 градусов.

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