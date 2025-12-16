Холодная погода с метелями и гололедицей ждет южноуральцев 16 декабря

Югу Челябинской области при этом достанется ясное небо

Сегодня, 16 декабря, в горах Челябинской области пройдет снег, а на юге будет светить солнце. Градусники покажут ниже −10 на всей территории региона, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается слабый снег. Температура воздуха составит от −11 до −13°C. Ветрено.

В Магнитогорске — солнце и −12°C. Ветер западный, до 3 метров в секунду.

В Миассе, напротив, пасмурно. Столбики термометров достигнут −14°C.

В Златоусте будет около −15°C. Снег.

В Аше день также выдастся снежным. Температура поднимется до −13°C.

В Верхнеуральске — облачно с прояснениями и −14°C. Ветер западного направления, около 4 метров в секунду.

В Бредах сегодня ясно и −11°C. Ветер западный, 7 метров в секунду.

В Бакале морозно — около −17°C. Здесь умеренными будут и осадки, и ветер.

В целом в регионе будет от −10 до −18°C. Местами небольшой снег и слабые метели при усилении ветра до 14 метров в секунду. На дорогах гололедица.