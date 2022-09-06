Холодная и дождливая погода сохранится в Челябинской области

Ночью столбики термометров опустятся ниже нуля градусов

В ближайшие несколько дней в Челябинской области тепла не ожидается. В ночь на среду, 7 сентября, синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют заморозки и ливни, днем ожидается до +14 °C и небольшие дожди.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров покажут от +2 до +7 °C, местами возможны заморозки до −3 °C. Облачно с прояснениями, местами умеренные осадки, в южных районах дожди будут сильными. Днем воздух прогреется до +9, +14 °C. Погода будет облачной с прояснениями, пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер северо-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске также будет облачно и небольшой дождь. В ночные часы похолодает до +5, +7 °C, днем ожидается повышение температуры до +12, +14 °C. Ветер северо-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.