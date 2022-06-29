Холодная и дождливая погода сохранится в Челябинской области

Южноуральцам обещают порывистый ветер

Сегодня, 29 июня, в Челябинской области сохранится дождливая и ветреная погода. При этом в регионе будет прохладно, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в регионе ожидается до +6°C, днем воздух прогреется до +13, +18°C. Погода будет облачной, местами пройдут небольшие дожди. Ветер северный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В столице Южного Урала также будет прохладно: утром до +6°C, днем — от +14 до +16°C. Облачно с прояснениями, слабый дождь. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.