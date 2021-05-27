Холодильные установки ледового катка в парке Терешковой превратят в арт‑объекты

Дорогостоящее оборудование законсервировали до следующей зимы

Оборудование появилось в парке осенью прошлого года. С его помощью был создан первый в Челябинске каток на дорожках. В конце марта каток прекратил работу, а дорогостоящие системы законсервировали до следующей зимы. Холодильные установки спрятали в специальные будки, стены которых администрация парка предложила разрисовать детям.



«Мы предлагаем украсить ограждения рисунками на тему космоса, в том числе портретами известных ученых, исследователей, космонавтов. Таким образом ограждение превратится в арт-объект»,

— рассказал начальник отдела общественных связей и культурно-массовых мероприятий Горсада Пушкина и парка Терешковой Андрей Ларичев.

Ограждение раскрасят на празднике «Дети города», который пройдет в парке 1 июня. Руководить процессом создания арт-объекта поручили Детской художественной школе искусств. Праздник начнется в 10:00. В программе, помимо росписи объектов, концерт и конкурсы для детей.