Хоккейный клуб «Трактор» получил шесть наград от КХЛ за сезон 2020/2021

В Москве провели семинар по маркетингу и коммуникациям, где назвали лауреатов

В Москве накануне, 10 июня, состоялся традиционный семинар по маркетингу и коммуникациям для клубов КХЛ, ВХЛ, МХЛ и ЖХЛ, на котором были названы лауреаты сезона 2020/2021. Челябинский ХК «Трактор» получил награды сразу в шести номинациях.

Хоккейный клуб из Челябинска наградили по следующим номинациям:

«Лучший кейс по работе со зрителями в игровой день» — «ДоброТрактор»

«Лучшая спонсорская активация в день матча» — «Дорога ярости» & «Регинас»

«Лучшая работа в социальных сетях» — «Трактор»

«Прогресс года» — «Белые Медведи»

«Лучший интернет-сайт» — «Белые Медведи»

Спецприз в номинации «Лучший интернет-сайт клуба КХЛ» — «Трактор»

Члены жюри отметили проект «Охота на кабана» от «Спартака», но единогласным решением лучшим стал «Трактор» с проектом «Дорога ярости». Челябинцы показали реально достигнутый результат для партнера, выраженный в количестве записавшихся на тест-драйв и количестве купленных автомобилей.

Отдельно отметили в КХЛ и лучшую работу в социальных сетях по итогам сезона. Оценка проводилась по параметрам: рост подписчиков, охват аудитории, визуальное представление информации, интерактив с болельщиками и разнообразие контента. Оценку поступивших заявок проводила пресс-служба КХЛ. Лучшим также назвали челябинский клуб «Трактор».