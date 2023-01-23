Хоккейные болельщики выберут подсветку на челябинской телебашне

Батл объявили между болельщиками «Трактора» и «Ак Барса»

Челябинский радиотелецентр проведет голосование за новую подсветку челябинской телебашни по случаю игры хоккейных команд «Трактор» и «Ак Барс» 23 января. Вечером башня окрасится в цвета того клуба, чьи болельщики окажутся самыми активными. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе городской администрации.

Голосование будет проводиться в мобильном приложении «Башня света», где для этого появится специальная функция «Спорт-батл». Голосование станет доступно за два часа до начала матча, то есть в 17:00 по местному времени.

В 21:00 на башне включится подсветка «15 лет КХЛ», а в 22:30 — «Победитель Спорт-батла».