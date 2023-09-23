Хоккейную академию построят в Магнитогорске в течение трех лет

Проект уже разрабатывается

Через три года в Магнитогорске появится хоккейная академия с двумя коробками. Как сообщил накануне, 22 сентября, президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Виктор Рашников, академия примкнет к парку «Притяжение», передает издание «ТАСС».

По словам Виктора Рашникова, сейчас объект проектируется. При создании академии будет учитываться опыт подобных центров в других российских городах. Построить ее планируют в течение 2,5 — 3 лет. Академия, состоящая их двух хоккейных коробок, разместится на участке порядка двух гектаров.

Также Виктор Рашников отметил, что цель новой академии — улучшить качество обучения воспитанников.