Хоккеисты «Трактора» приняли участие в научном эксперименте ЮУрГУ

Ученые рассчитали идеальную нагрузку для каждого спортсмена

Ученые Южно-Уральского государственного университета запатентовали систему, которая позволяет рассчитать идеальную нагрузку для каждого спортсмена и уберечь его от перегрузок, сообщает пресс-служба вуза.

Методика уже несколько лет тестируется в системе хоккейного клуба «Трактор» — от основной команды до юниоров.

Система объединяет несколько видов диагностики. Состояние нервной системы проверяют на специальном комплексе «Нейрософт»: спортсмена просят быстро нажимать на кнопки определенного цвета.

«Таким образом мы получаем объективные маркеры готовности центральной нервной системы к нагрузкам», — поясняет директор научно-исследовательского центра спортивной науки ЮУрГУ Ольга Макунина.

Дополнительно проводят анализ состава тела (биоимпедансометрию), проверяют сердце и координацию на особой платформе.

На выходе тренер получает не таблицу с цифрами, а понятный протокол с цветовой маркировкой.

«Мы выделяем красным те точки, на которые особенно важно обратить внимание. К примеру, низкий уровень психомоторной реактивности. Это сигнал, что нужно искать причину: истощение, проблемы со сном или питанием», — говорит Ольга Макунина.

На основе этих данных для каждого игрока строится персональный план тренировок и восстановления. Система даже может подсказать, на каком амплуа (защитник или нападающий) спортсмен будет успешнее, сравнивая его данные с эталонными.

Разработка челябинских ученых — это шаг к спорту, где здоровье атлета становится приоритетом.

Технология, опробованная на хоккеистах и боксерах, готова к внедрению и в других видах спорта. Ученые ЮУрГУ ищут новых партнеров среди профессиональных команд, готовых тренироваться по науке.

Кстати, узнать свой биологический возраст в Челябинской области можно по полису ОМС.