ХК «Трактор» поздравил с Рождеством врачей инфекционного центра

Во встрече с командой участвовали все медики, оказавшиеся в «чистой зоне»

7 января руководство ХК «Трактор» нагрянуло в инфекционный центр областной больницы № 3 в Малой Сосновке. Со здоровьем у главного тренера Анвара Гатиятулина и гендиректора Ивана Савина все в порядке: они просто решили поздравить врачей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Челябинской области.



«Ваш труд в большом почете! В нашей команде медицинская служба играет огромную роль: насколько эффективно сработают медики, тем быстрее восстановится игрок и вернется в состав. Мы все — одна команда! Будем рады пригласить и видеть вас на своих матчах, это дополнительный стимул к победам!» — обратился к врачам, находящимся в «чистой зоне» медцентра, Анвар Гатиятулин.

Главврач ОКБ-3 Михаил Вербицкий в ответ пожелал любимой команде побед и здоровья: по словам Михаила Григорьевича, многие врачи болеют за «черно-белых», ведь хоккей объединяет и дарит отличные эмоции. Кроме теплых слов представители команды вручили врачам кофемашину.