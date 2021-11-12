11 ноября хоккеисты челябинского «Трактора» после тренировки посетили приют для животных «Волчок», который находится в Тракторозаводском районе. Там сейчас проживают более 200 собак и кошек, сообщает пресс-служба «Трактора».

Игроки отправились не с пустыми руками — для животных они привезли более 300 килограммов кормов. Для хоккеистов провели экскурсию, сами они также приняли участие в возведении нового вольера.

Также многолетний партнер клуба компания «Ариант» выступила одним из инициаторов помощи приюту, выделила 100 тысяч рублей на покупку мобильного передвижного помещения, где будет располагаться новый медпункт.

Напомним, что в сентябре приют пострадал от пожара: огнем были уничтожены кухня, медпункт и часть вольеров для собак.

Если вы хотите побывать в «Волчке» и забрать одного из питомцев себе или же помочь приюту финансово, связаться можно по телефону 8-952-503-5817.